台積電公布亮麗營收…夜盤、ADR走跌 台指期夜盤下跌

台指期夜盤10日開盤時，受台積電（2330）亮麗7月營收、美股電子盤反彈帶動，以45,000點、上漲10點開出後，一路上衝至45,179點、上漲189點，但在多頭追價無力中，行情反轉破底，截至晚間約21點，指數約在44,804點、下跌186點。

10日美股電子盤焦點，在於中東局勢發展不明，伊朗的最高領袖會議正在進行，內容主要集中在制裁和團結下，WTI、布蘭特等指標油價分別上漲逾1%，顯示國際資金對中東緊張仍未完全落幕的疑慮中，儘管台積電公布再創歷史新高的7月營收，顯示輝達（NVIDIA）、蘋果等大客戶拉貨動能積極，但期貨股價開高拉回、ADR在電子盤也呈小黑走勢，此外，英特爾（Intel）在宣布發行150億美元新股中，電子盤股價在晚間20點30分時，一度下跌逾5%，蘋果、AMD也走跌中，那斯達克電子盤也壓回翻黑，左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,382元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.6%，半導體期上漲0.44%，中型100期貨指數下跌0.49%。

市場專家建議，就技術面來說，10日台股開高走高、收紅K棒，經過上周於60日均線附近價穩量縮整理後，10日轉強上攻，正式站穩所有短中期均線，7月底跌深後上攻的短多格局仍在延續，但上檔45,000點以上的頭部型態壓力沉重，10日成交金額並沒有明顯擴增，未來幾個交易日必須擴量達20日均量之上，才有機會挑戰或突破頭部型態壓力，否則仍將回測60日均線反覆整理。