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全民權證／超豐 瞄準逾90天
超豐（2441）受惠下半年營運看旺，在市場買盤的大舉簇擁下，昨（10）日早盤股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價129元一舉站上所有均線，攀本波反彈高峰，表現相當強勢亮眼。
展望下半年，法人指出，超豐受惠AI及HPC需求續增，帶動晶圓凸塊（Bumping）與覆晶封裝（Flip Chip）需求，智慧機新品及消費電子旺季支撐出貨；MCU、PMIC及工業需求也可望持續增溫。
法人表示，超豐聚焦8吋Bumping，目前產能滿載且客戶要求擴產；Flip Chip提高單顆產值並改善產品組合，下半年營運更上層樓。權證發行商建議，看好超豐後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日逾90天的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）
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