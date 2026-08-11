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全民權證／超豐 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者魏興中整理

超豐（2441）受惠下半年營運看旺，在市場買盤的大舉簇擁下，昨（10）日早盤股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價129元一舉站上所有均線，攀本波反彈高峰，表現相當強勢亮眼。

展望下半年，法人指出，超豐受惠AI及HPC需求續增，帶動晶圓凸塊（Bumping）與覆晶封裝（Flip Chip）需求，智慧機新品及消費電子旺季支撐出貨；MCU、PMIC及工業需求也可望持續增溫。

法人表示，超豐聚焦8吋Bumping，目前產能滿載且客戶要求擴產；Flip Chip提高單顆產值並改善產品組合，下半年營運更上層樓。權證發行商建議，看好超豐後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距到期日逾90天的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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