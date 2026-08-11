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全民權證／台達電 兩檔鍍金
受惠全球AI資料中心建置潮持續發燒，台達電（2308）展現強勁成長動能，法人指出，隨著高階伺服器電源與液冷散熱解決方案出貨放量，台達電營運與獲利表現屢創佳績，營運成長可期。
法人分析，隨著高功率伺服器電源需求強勁，加上資料中心散熱架構全面轉向液冷系統，台達電的智慧液冷解決方案全球出貨已順利突破關鍵里程碑。展望後市，台達電的產品組合優化與產能持續擴充，不僅在電源本業穩居龍頭，系統級的散熱與能源管理整合能力更築起強大護城河，下半年營運有望逐季走高，基本面與題材面雙軌並進。
權證發行商建議，看好台達電後市爆發力的投資人，可挑選價內外15％內、到期日120天以上的認購權證參與行情。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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