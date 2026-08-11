全民權證／研華 選價內外10%

研華（2395）第2季接單暢旺，在半導體設備、交通、資料中心及醫療設備等領域訂單需求維持高檔，營收及獲利表現優於預期。法人預估，第3季進入傳統旺季，在AI基建及自動化訂單處於高水平，預料研華營運將再攀高。

法人分析，研華接單已連續四季成長，下半年訂單能見度維持高檔。北美主要受惠半導體設備、AI資料中心基礎設施及智慧製造需求，中國與歐洲則由工廠自動化、能源及機器人專案推動，日本第2季接單也明顯升溫。記憶體與SSD供應緊張程度逐步緩解，寬溫工規SSD供應可望於第4季改善。

權證發行商表示，看好研華股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期150天以上的權證操作，參與個股行情。（中國信託證券提供）

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