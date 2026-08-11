晶技、台嘉碩 挑逾三個月

光通訊產業近來成為盤面焦點，由於電光轉換過程中，低抖動的時脈重要性提升，帶動石英震盪器需求。看好光通訊市場是石英元件族群主要成長動能之一，包括晶技（3042）、台嘉碩（3221）等權證也受矚目。

晶技日前公布7月營收13.7億元，呈現年增與月增，符合市場預期。法人分析，展望晶技第3季營收仍將呈現季增，晶技在800G及1.6T的光收發模組應用相對於微機電（MEMS）方案，具高頻低抖動優勢，能提供乾淨訊號，有利下游客戶高階產品拉貨。

法人認為，下半年光通訊產品增速將更為明顯。而以與MEMS產品的競爭角度而言，在高頻所要求的小型化、低相位雜訊等條件下，石英材料能達到良好抖動值，預期其優勢在高端產品更可充分展現，預估明年可望看到市占擴張，因此上修明年光通訊相關營收。晶技今年資本支出著重布局AI轉型，包括擴充台灣平鎮廠高頻石英晶片所需的前段黃光微影製程產能，預期前段產能去瓶頸後，可望帶動高階振盪器產能明顯成長。

台嘉碩800G石英振盪器去年底進入量產，目前出貨給GPU 代工廠等客戶，伺服器端的客戶也逐季放大出貨量。至於衛星直連手機今年為起步年，台嘉碩聚焦地面接收站元件，非手機應用市占率約25%，並與客戶合作開發衛星專屬頻段客製化濾波器，訂單可望從第3季起陸續發酵，明年起進入較大幅成長期。

權證發行商表示，投資人若看好晶技與台嘉碩後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期三個月以上的權證介入，以小金搏大利。