光寶科、富世達 四檔搶鏡

隨著全球AI運算需求呈指數級成長，CSP對基礎設施的建置已進入「軍備競賽」階段。電源大廠光寶科（2301）、折疊機及散熱大廠富世達（6805），憑藉精準的市場卡位與關鍵技術突破，成為市場資金關注焦點，展現穩健的基本面成長。

光寶科產業後市亮眼，核心關鍵在於其成功從傳統電源供應器廠商，轉型為AI伺服器全方位能源管理解決方案提供商。隨著AI伺服器功率密度大幅提升，光寶科推出的高階電源模組、液冷式散熱與光通訊解決方案，已打入全球頂級CSP供應鏈。

股價表現上，光寶科展現極高的抗震性與成長爆發力，不僅成功擺脫電子產業淡旺季的周期性影響，在AI營收占比持續攀升的帶動下，昨（10）日股價漲停至271.5元，創下掛牌來新高價。

相較於光寶科的轉型，富世達的強勁後市則來自於「技術跨界」。富世達過去以折疊機轉軸技術稱霸市場，但其真正的爆發力在於近年成功將精密機械技術轉移至AI伺服器的液冷散熱系統，特別是開發出水冷快接頭並打入輝達供應鏈。隨著液冷散熱技術成為未來資料中心主流，富世達的零組件具備高技術壁壘，且產能利用率持續拉升。近期富世達股價在回檔整理後，隨著市場確認其AI伺服器訂單的出貨時程，股價展現明顯的反彈動能。

權證發行商建議，看好光寶科、富世達後市爆發力的投資人，可挑選價內外10％內、到期日90天以上的認購權證參與行情。