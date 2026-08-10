期貨商論壇／原油期 提防波動

美國財政部長貝森特月初透露，美伊雙方最快有望就重新開放荷莫茲海峽達成協議，一度帶動國際油價連續兩日重挫，且隨油價大幅回檔，市場對通膨降溫的預期心理隨之轉強，進一步推升股債市場同步走高，為全球金融市場短暫注入一劑強心針。

然而，上周伊朗國營媒體指出，伊朗國會正積極審議一項新法案，擬全面禁止美國、以色列等被認定為「敵對國家」的船隻通行荷莫茲海峽，且違規船隻最高將面臨相當於貨物價值20%的天價罰款。近期伊朗進一步針對重啟海峽拋出多項嚴苛的新前提，要求美國必須解除海上封鎖、撤銷經濟制裁、撤離周邊美軍，並支付戰爭賠償與歸還遭凍結的資產。

隨美伊談判消息頻繁反轉，協議能否順利推進充滿極高不確定性，短期內原油市場可能持續劇烈震盪的格局在極端的雙向波動行情下，想進場參與能源行情，或進行避險操作，都可彈性布局。（統一期貨提供）

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