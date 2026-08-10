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期貨商論壇／華邦電期 動能強

經濟日報／ 記者周克威整理

華邦電（2344）受惠記憶體價格大幅上漲、產品組合改善，以及產能利用率維持滿載，第2季營收季增56.4%、年增184.7%，毛利率則攀升至66.2%，單季歸屬於母公司業主淨利243.1億元，季增140.4%，創歷史新高，每股純益達5.4元，累計上半年每股純益達7.65元。

華邦電今年營運重心聚焦於高雄廠產能建置與製程轉進，目標在年底前將16奈米機台補足至1.6萬片的投片規模，並計畫進一步擴充至2.4萬片，預計2027年營運貢獻將大幅提升。

再由技術面來看，華邦電期貨自今年5月以來多方動能明顯轉強，並於6月創下波段歷史新高，其後因短線漲幅過大，自高檔拉回修正；7月1日以V轉終止跌勢，反彈走勢重新站回均線之上，短線反彈動能明顯增強。搭配基本面方面，隨著高雄12吋新廠擴產逐步到位，加上AI基礎建設需求持續增溫，整體營運展望維持樂觀，建議以震盪盤堅格局看待華邦電期貨後市。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

華邦電 奈米 高雄

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