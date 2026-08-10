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台指期 有望震盪走高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

受電子權值股回神激勵，台股台指期昨（10）日同步上揚。台指期呈開高震盪格局，盤中一度大漲超過900點，終場以上漲690點收在44,987點，正價差為58.24點。期貨商表示，目前指數收復季線，重新站回所有均線之上，震盪過後仍應有高點可期。

台股昨以44,540點開出，上漲314點，大型電子權值股帶動下持續走高，推升指數盤中一度大漲993點並突破45,000點大關，不過，隨著指數來到45,200點附近，短線獲利了結賣壓逐漸出現，尾盤漲幅明顯收斂，終場指數收在44,928點，上漲702點。

期貨市場方面，昨日台指期上漲690點、至44,987點，正價差為58.24點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,449口至3,771口，其中外資淨空單增加1,290口至89,201口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加809口至3,100口。

群益期貨（6024）表示，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI之距為一千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。整體來說，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股持續挑戰7月17日高點位置，目前仍待量能明顯回升後，短線方能隨量能放大往上突破區間。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，外資台指期買權淨金額-0.76億元、賣權淨金額0.26億元。

整體來看，昨日大盤在經歷前波量縮震盪後，一舉收復45,000點大關，顯現買盤在大盤止穩後的追價意願顯著回溫。在成交量控管得宜、熱門次產業輪動順暢的背景下，盤面多頭結構維持健全，後續可持續關注量能能否維持溫和擴張，以及記憶體與電子權值股的漲勢續航力。

選擇權 台指期 台股

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