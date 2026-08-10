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期交所調高川湖、小型川湖、全新、欣興、景碩期貨保證金
臺灣期貨交易所將於8月11日調高川湖期貨（FGF）、小型川湖期貨（SVF）、全新期貨（GUF）、欣興期貨（IRF）、欣興選擇權（IRO）、健策期貨（JMF）、小型健策期貨（RGF）及台燿期貨（OVF）保證金為現行所屬級距適用比例1.5倍，及調高景碩期貨（IXF）保證金為現行所屬級距適用比例2倍。
本次調高係川湖（2059）、全新（2455）、欣興（3037）、景碩（3189）、健策（3653）、台燿（6274）分別經證交所及櫃買中心於8月7日公布為處置有價證券，處置期間為8月10日至8月14日。期交所依規定自8月11日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於8月14日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
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