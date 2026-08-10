8月電子期、金融期齊漲

研華（2395）第2季接單暢旺，在半導體設備、交通、資料中心及醫療設備等領域訂單需求維持高檔，營收及獲利表現優於預期。法人預估，第3季進入傳統旺季，在AI基建及自動化訂單處於高水平，預料研華營運將再攀高。

2026-08-11 00:47