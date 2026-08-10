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8月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲702.85點，收44928.76點。8月電子期收2872.45點，上漲63.05點，正價差11.26點；8月金融期收3188.6點，上漲8.8點，逆價差22.43點。
8月電子期以2872.45點作收，上漲63.05點，成交148口。
電子現貨以2861.19點作收，上漲50.64點；8月電子期貨與現貨相較，正價差11.26點。
8月金融期以3188.6點作收，上漲8.8點，成交181口。
金融現貨以3211.03點作收，上漲19.29點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差22.43點。實際收盤價以期交所公告為準。
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