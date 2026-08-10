中東局勢反覆，使地緣政治風險成為近期原油市場最重要的價格驅動因素。期元大S&P石油（00642U）上周五（7日）跳升4.7%，因中東局勢再度升溫，且市場擔憂荷莫茲海峽恐無法確保全面恢復通航。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國2日同意，9月原油日產量目標小幅提高18.8萬桶，為連續第六個月調高，成撤除自2023年起實施的每日165萬桶自願減產措施。法人說，調升產量符合市場預期，不過，預期此後將暫停增產三個月，意味OPEC+增產已達階段性計畫選擇按兵不動，靜觀市場消化新增產量能力。權證券商建議，看好期元大S&P石油後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日逾90天權證參與行情。（元大證券提供）

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