愛普*（6531）今（2026）年第2季營收23.6億元，季增13%、年增78%，再創單季歷史新高，營收成長受益於IoTRAM的強勁需求與S-SiCap產品進入量產後銷售量增加。

法人指出，愛普*三大產品線成長動能明確，今年進入快速成長期： IoTRAM應用市場持續擴大，需求強勁，加上S-SiCap產品線的IPC與IPD進入量產，尤其是IPD在嵌入基板應用需求龐大，且量產爬升速度快，預期2027年S-SiCap 產品線有機會超過IoTRAM，再加上VHM預計在2028年開始量產，當未來三個產品線同時挹注營收，在幾年內營收迎來倍數成長。權證券商建議，看好愛普*後市的投資人，可利用價外10%至20%、可操作天期逾五個月商品介入。（中國信託證券提供）

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