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南亞科 挑逾120天
南亞科（2408）第2季營收季增68%，受惠ASP大幅上揚且折舊費用持穩，毛利率79.5%，優於前季的67.9%，每股獲利（EPS）14.66元，優於市場預期。第3季受惠DRAM產業供不應求持續，市場估單季營收944.2億元、季增14.4%，EPS為16.8元。
因AI強勁需求推動記憶體供需結構改變，降低景氣循環對於供應商影響，預期DRAM產業供不應求將延續數季，第3季傳統型DRAM價格季增13%-18%。南亞科來自AI營收超過兩成，DDR4占產出比重60%-70%，DDR5和DDR3各占10%，市場估今年EPS上看55.9元。
權證券商建議，看好南亞科後市投資人，可布局價內外5%內、距到期日逾四個月的相關權證介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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