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惠譽授予群益期貨擬發行有擔保次順位公司債AA- (EXP)(twn)的預期評等

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽國際信用評等公司授予群益期貨（6024）擬發行總計新台幣30億元有擔保次順位公司債「AA-（EXP）（twn）」 的預期評等。

擬發行的次順位債券持有人之受償順序，將與該公司所有其他次順位債券持有人之受償順位相同，次於該公司所有其他債權人，優於該公司之股東。台新國際商業銀行（BBB+/AA-（twn）/展望正向）將爲擬發行債券提供擔保。募集資金將用於充實營運資金及強化資本結構。此債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到資訊的一致性。

群益期貨是台灣領先的期貨商。群益期貨為群益金鼎證券股份有限公司(BBB-/A（twn）/ 穩定) 持有55%股權的子公司，主要業務為期貨及選擇權相關的經紀業務服務。

惠譽表示，群益期貨擬發行的新台幣有擔保次順位公司債的預期評等主要基於台新銀提供的擔保。因此，依據惠譽的評等標準，該預期評等與台新銀的國内長期評等一致。該擔保義務將構成擔保銀行的主順位債務，並將由受託人中國信託商業銀行（A/AA+（twn）/穩定）確保公司債擔保責任履行。擬發行債券不包含任何息票遞延或其他持續經營吸收虧損的特性，這些特性會增加不履約風險。

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