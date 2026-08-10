國際金價近期展現強勁動能，現貨價站上每盎司4,260美元，一周內大漲近6%，創下逾七周來新高；紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨更一度收漲逾3.7%，來到每盎司4,305美元附近，買氣明顯回溫。

推升金價的關鍵因素來自於降息預期的重新升溫，美國6月消費者物價指數（CPI）、核心CPI年增率同步降溫；同時，ADP民間就業數據意外減少逾3萬人，企業裁員通報數同步攀升，就業市場降溫跡象浮現，市場對聯準會（Fed）重啟降息的預期隨之升高。

地緣政治方面，先前牽動油價與通膨疑慮的中東緊張情勢，隨荷莫茲海峽部分航道重啟通行而暫時降溫，國際油價隨之回落，短線通膨壓力稍獲舒緩；此外，全球最大黃金ETF-SPDR黃金最新持倉量約1,014公噸，較先前一段時間的停滯格局出現止穩跡象，顯示法人資金動向轉趨積極。

整體而言，在通膨降溫、就業降溫、地緣風險未除三方因素交織下，市場操作建議以順勢布局、控制部位為主，避免追高殺低。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨的契約規格已於7月起調整，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權契約規模縮小，有助活絡商品交易，投資人可更加靈活操作。

（華南期貨提供）

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