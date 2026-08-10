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世界期 利多簇擁

經濟日報／ 記者周克威整理

受惠晶圓出貨量增加，世界先進（5347）6月營收59.77億元，創下歷史新高，月增40.8%，年增33.5%；第2季營收142.4億元，季增13.6%；世界先進預期第2季晶圓出貨量季增11%-13%，產品平均售價季增2%-4%。世界先進累計上半年營收267.7億元，年增13.2%。

世界先進因為長期布局，在AI也有很好切入，今年8吋晶圓代工供不應求，客戶需求超乎預期，預估後續需求仍會維持穩健。成熟製程迎來漲價與產能利用率回升，主要來自AI外溢效應、伺服器電源需求大增、及部分產能供給收縮，帶動整體供需結構改善。

另外，AI技術延伸至邊緣運算，包括WiFi 7、物聯網晶片、MCU，推升周邊相關成熟製程晶片需求顯著增溫。

世界預期第3季晶圓出貨量約季增1%-3%，平均售價將季增2%-4%，稼動率可望升至近90%，其中，客戶對電源管理產品需求持續成長，然受限於設備產能瓶頸，預期晶圓出貨量、平均售價將同步季增；另外，由於AI伺服器電源管理產品及客戶季節性備貨需求持續成長，目前訂單能見度維持約四個月，稼動率將上升至約90%、且第4季可望續揚。以製程及應用觀察，0.18微米及以下先進製程、電源管理產品營收貢獻將進一步提升，投資人不妨可以留意世界期（NLF）做相關操作。

（群益期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

晶圓代工 伺服器

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