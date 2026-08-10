台指期 震盪整理格局

台股上周五（7日）開高走低，終場下跌170點，收在44,225點；台指期則上漲91點、至44,349點，正價差為123.09點。期貨商表示，目前台指期季線得而復失，短線位於在月線和季線間震盪整理，在站穩季線以前，整體區間震盪架構不變。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少296口至2,322口，其中外資淨空單減少1,472口至87,911口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少353口至2,291口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股面臨7月17日高點反轉壓力，目前續作賣壓沉澱消化，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪格局，盤中大多在季線附近來回震盪，回測44,000點關卡，則是出現買盤支撐，終場以十字黑K棒作收。目前季線得而復失，短線位於在月線和季線之間震盪整理，在站穩季線以前，整體區間震盪架構不變。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周五結算的買權最大OI落在44,300點，賣權最大OI落在44,400點。整體來看，大盤上周五在成交量能萎縮下，展現出觀望氣氛極濃的量縮洗盤結構；市場等待新一波催化劑的過程中，後續可持續關注成交量能否重回擴張軌道，以及買盤對中小型的承接力道。