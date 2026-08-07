報喜！非農低於預期 台指期夜盤大漲近千點、站回45K

台指期夜盤7日開盤時，受美股電子盤穩步上揚帶動，以44,362點、上漲65點開出後，隨那斯達克電子盤持續上攻，加上市場靜待美國7月非農數據之際，多頭趁機發起攻擊，指數上攻，且在數據低於市場預期、聯準會9月降息機率下降、美股電子盤直線上攻中，台指期夜盤擴大漲勢，最高來到45,246點、上漲949點，截至晚間約21點，指數約在45,197點、上漲900點，指數站回45K大關。

7日美股電子盤焦點，在於美國公布7月非農就業數據，其中，就業變動減少2.3萬人，遠低於預期的增加8萬人、前值增加5.7萬人，失業率4.1%，也低於預期的4.2%、前值4.2%下，勞動市場出現疲弱跡象，市場對聯準會9月升息的降溫中，美股電子盤直線拉升，那斯達克電子盤上漲逾300點，道瓊電子盤也反彈150點，再加上國際油價由紅翻黑，顯示市場預期中東緊張情勢有望進一步降溫下，黃金大漲逾120美元、漲幅3%，美元、美10年公債殖利率同步走跌0.5%、1.4%，激勵台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,418元、上漲45元附近遊走，電子期上漲2.25%，半導體期上漲1.92%，中型100期貨指數上漲1.47%。

市場專家建議，就技術面來說，7日台股開高走低，成交量連2天萎縮，雖小幅跌破季線，但5日線有守，KD值持續向上，後續待成交量回升到20日均量之上、且站回所有均線，才有機會挑戰45K以上套牢區。