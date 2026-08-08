全民權證／世芯 選逾三個月

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）上半年合併營收118.26億元，年減39.7％。法人認為，2026至2027年AI ASIC產業市場規模由500億大幅上修至800億美元。受惠CSP大廠自研晶片與AI推理需求，ASIC在AI伺服器滲透率將衝上45%。

看好台廠隨先進製程產能釋出，營收由委託設計轉向晶片量產，世芯-KY等憑藉2奈米與HBM4技術優勢，訂單能見度直達2027年底，其中，世芯-KY大戶3奈米AI加速器全面放量，帶動Turnkey營收比重達七成以上；2奈米下一代新專案已展開委託設計並獲取授權金，預計明年進入量產潮。

權證券商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證。（兆豐證券提供）

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