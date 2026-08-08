全民權證／緯穎 兩檔有看頭

緯穎（6669）自6月開始出貨美系大廠AI ASIC伺服器，法人看好其第3季營收將呈現季增，AI伺服器占營收比重也可望過半，第4季也將持續成長，訂單能見度甚至延續到明年。

法人分析，美系大廠的新一代AI ASIC伺服器因規格提升，帶動平均單價上揚，有利毛利率表現。另外，第4季還有GPU AI伺服器，包括VR 200與Helios MI455平台的產品，將開始出貨挹注營收，預料GPU與ASIC AI伺服器為今年下半年到明年的營收主要成長動能。而受惠伺服器需求強勁，今、明兩年資本支出也將持續成長。

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