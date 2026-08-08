全民權證／聯電 挑價內外10%

台股今年以來行情熱絡且波動加劇，凱基證券表示，當市場震盪時，無論是上漲或下跌波段，投資人都可運用權證槓桿特性，掌握價差機會。凱基證券今年完成「凱基權證網」全面改版，以更直覺、更簡化的流程，提升投資人使用體驗。

2026-08-08 00:18