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全民權證／聯電 挑價內外10%
聯電（2303）公布今年第2季財報，由於稼動率改善至85%，帶動毛利率季增2.3個百分點至32.5%，加上業外投資收益大增，整體財報優於預期。展望第3季，通訊及消費性需求延續，稼動率可望增至90%以上，其中8吋產能利用率達85%，推動晶圓出貨量季增高個位數。
在AI及相關應用發展下，PMIC、感測器、MCU用量增加，訂價環境顯著改善，新業務方面，PIC已於第2季開始量產，展望三年內AI相關營收由3億美元倍增至10億美元，並上調今年資本支出至20億美元，用於新加坡及台南產能擴充，支援中長期業務發展。
權證券商建議，建議利用價內外10%以內、可操作天期三個月以上的商品介入。（台新證券提供）
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