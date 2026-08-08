台塑放閃 押逾120天

台股昨（7）日震盪收黑，盤面上非電族群較有表現。發行券商指出，看好非電相關股族群後市表現的投資人可以留意台塑（1301）、南亞（1303）相關權證的布局機會。

台塑受惠於戰爭紅利推升報價及低價庫存效應，第2季虧轉盈。法人指出，展望第3季，隨著美伊戰火再起，油價止跌回彈，不過原料供應恢復，開工率提升，產量增加，隨油價反彈搭配旺季回補庫存，報價止跌回升。

法人指出，南亞泛用型塑化產品比重已降至五成以下，其調整轉型腳步最快，在中國拼命擴產造成塑化業寒冬的環境下，南亞的獲利表現仍相對穩定。

南亞的電子材料部門營收比重已達53%，產品包括玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂、銅箔、銅箔基板及印刷電路板等。南電為南亞的電子材料產品的重要出海口，南亞持有南電股權，挹注業外收益。

此外，南亞科受惠AI需求造成記憶體價格飆漲，南亞科大賺記憶體漲價財，南亞也因持股同步受益。

展望後市，法人認為，美伊戰爭引發的中東局勢動盪可能往常態化發展，荷莫茲海峽及曼德海峽均有封鎖風險，不過油輪仍可通行海峽，加上替代油路，原料供應逐漸恢復，趨於穩定，產銷量逐步回升。

權證發行商建議，看好台塑、南亞可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。