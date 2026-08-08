台塑放閃 押逾120天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（7）日震盪收黑，盤面上非電族群較有表現。發行券商指出，看好非電相關股族群後市表現的投資人可以留意台塑（1301）、南亞（1303）相關權證的布局機會。

台塑受惠於戰爭紅利推升報價及低價庫存效應，第2季虧轉盈。法人指出，展望第3季，隨著美伊戰火再起，油價止跌回彈，不過原料供應恢復，開工率提升，產量增加，隨油價反彈搭配旺季回補庫存，報價止跌回升。

法人指出，南亞泛用型塑化產品比重已降至五成以下，其調整轉型腳步最快，在中國拼命擴產造成塑化業寒冬的環境下，南亞的獲利表現仍相對穩定。

南亞的電子材料部門營收比重已達53%，產品包括玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂、銅箔、銅箔基板及印刷電路板等。南電為南亞的電子材料產品的重要出海口，南亞持有南電股權，挹注業外收益。

此外，南亞科受惠AI需求造成記憶體價格飆漲，南亞科大賺記憶體漲價財，南亞也因持股同步受益。

展望後市，法人認為，美伊戰爭引發的中東局勢動盪可能往常態化發展，荷莫茲海峽及曼德海峽均有封鎖風險，不過油輪仍可通行海峽，加上替代油路，原料供應逐漸恢復，趨於穩定，產銷量逐步回升。

權證發行商建議，看好台塑、南亞可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

台塑 權證 南亞

延伸閱讀

台塑四寶營運展望 南亞樂觀看下半年更上層樓

台塑四寶7月營收1519億元年增逾3成 南亞創4年新高

台塑四寶營收年、月雙增 南亞電子材料成長強勁創49個月新高

台塑：第3季步入傳統需求旺季 後市仍須觀察戰事發展

相關新聞

凱基權證網升級改版

台股今年以來行情熱絡且波動加劇，凱基證券表示，當市場震盪時，無論是上漲或下跌波段，投資人都可運用權證槓桿特性，掌握價差機會。凱基證券今年完成「凱基權證網」全面改版，以更直覺、更簡化的流程，提升投資人使用體驗。

宜鼎、群聯 四檔聚焦

上市櫃公司營收與財報陸續公告，表現亮眼者成為市場追捧標的，例如宜鼎（5289）與群聯（8299）7月與上半年營收表現俱佳，法人多有著墨；權證發行商表示，可挑選相關認購權證操作。

台塑放閃 押逾120天

台股昨（7）日震盪收黑，盤面上非電族群較有表現。發行券商指出，看好非電相關股族群後市表現的投資人可以留意台塑（1301）、南亞（1303）相關權證的布局機會。

全民權證／聯電 挑價內外10%

聯電（2303）公布今年第2季財報，由於稼動率改善至85%，帶動毛利率季增2.3個百分點至32.5%，加上業外投資收益大增，整體財報優於預期。展望第3季，通訊及消費性需求延續，稼動率可望增至90%以上，其中8吋產能利用率達85%，推動晶圓出貨量季增高個位數。

全民權證／緯穎 兩檔有看頭

緯穎（6669）自6月開始出貨美系大廠AI ASIC伺服器，法人看好其第3季營收將呈現季增，AI伺服器占營收比重也可望過半，第4季也將持續成長，訂單能見度甚至延續到明年。

全民權證／世芯 選逾三個月

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）上半年合併營收118.26億元，年減39.7％。法人認為，2026至2027年AI ASIC產業市場規模由500億大幅上修至800億美元。受惠CSP大廠自研晶片與AI推理需求，ASIC在AI伺服器滲透率將衝上45%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。