宜鼎、群聯 四檔聚焦

上市櫃公司營收與財報陸續公告，表現亮眼者成為市場追捧標的，例如宜鼎（5289）與群聯（8299）7月與上半年營收表現俱佳，法人多有著墨；權證發行商表示，可挑選相關認購權證操作。

宜鼎第2季稅後純益103.68億元創新高，季增90%，年增逾55倍；每股純益108.93元。上半年稅後純益158.34億元，年增29倍，每股純益166.45元，主要歸功於記憶體價格上漲及產品組合的最佳化，下半年訂單前景也相當樂觀；第3季預計營收較第2季成長，毛利率將維持在第2季水平。

宜鼎受惠AI伺服器及邊緣運算帶動的記憶體超級循環，DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需結構緊俏，法人分析，除記憶體本業外，今年AI系統方案成長速度更快，相關營收預估將較去年倍增，合作對象涵蓋輝達、高通等國際平台夥伴，應用聚焦機器人、智慧製造及邊緣AI等領域。

群聯電子7月合併營收271.62億元，月增9%，年增377%，刷新歷史單月新高；今年累計前七月營收1,360.17億元，年增263%。

法人指出，NAND Flash市況由景氣循環朝向結構性缺貨現象。NAND Flash過往主攻領域以手機與PC為主，但進入AI時代，應用又將由訓練轉向大規模推論與落地部署，其所產生的token數難以量化，產生巨量儲存需求也難以計算。

看好宜鼎、群聯後市表現的投資人，可挑選價內外15％以內、有效天期150天以上權證介入。