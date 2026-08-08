台股今年以來行情熱絡且波動加劇，凱基證券表示，當市場震盪時，無論是上漲或下跌波段，投資人都可運用權證槓桿特性，掌握價差機會。凱基證券今年完成「凱基權證網」全面改版，以更直覺、更簡化的流程，提升投資人使用體驗。

凱基證券深耕權證市場多年，發行檔數與交易市占率名列前茅，今年以來已發行逾6,300檔權證，致力提供多樣化的商品條件，以及精準便捷的權證資訊服務，滿足不同投資人的多元需求。

台股指數今年表現亮眼，從年初的29,000點，6月中旬攀升至48,000點新高後，7月以來進入高檔震盪。隨著眾多科技股進入高價股行列，投資門檻也提高。凱基證券指出，投資人可透過零股交易或權證來參與行情，採取「股票搭配權證」的投資組合策略，長期持有股票、短期以權證來調節整體的槓桿倍數，達到獲利加速或即時避險效果。

隨著投資人對權證商品及造市機制認識日益提升，權證市場發展潛力可期。凱基證券近年積極投入資源，進行通路權證教育訓練，強化第一線同仁的權證服務能力，並舉辦權證客說會與客戶面對面溝通，同時強化權證客服的效能，讓投資人購買凱基證券發行的權證時，能得到快速的服務。

凱基證券除了積極發行權證，維護造市品質，並提供許多服務管道、便捷工具幫助投資人，改版後的「凱基權證網」，讓投資人的使用體驗更直覺、流程更簡化。例如投資人於首頁「權證一指通」輸入標的代碼，即可簡易篩選條件優質的認購、認售權證。透過「權證投資查詢」功能輸入權證代碼，即能查詢凱基證券當下的造市買賣價、該權證目前的造市狀態，並進一步查詢基本資料與價格運算等資訊。