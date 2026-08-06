台指期夜盤衝上44,380點後遭空方襲擊…短線趨勢怎麼走？

台指期夜盤6日以44,129點開低，盤中走勢持續震盪。截至晚間9點整，台指期夜盤報44,099點、跌159點、跌幅0.3%。上半場多方率先攻擊，盤中一度衝高由黑翻紅、最高達44,380點，隨後空方賣壓襲擊最低達43,869點，高低點震盪511點，持續於44,000點附近震盪。

台股及台指期日夜盤近期皆展開震盪走勢。台新期貨分析，短線盤勢仍維持權值股整理、題材股輪動格局。指數盤中一度跌破季線，但尾盤成功收復，收盤仍守穩所有均線之上，多方支撐力道仍在44,000點附近可視為近期重要支撐。

至於上檔，44,600點至45,000點仍有反壓，若指數欲進一步轉強，仍須觀察台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股能否止穩回升，以及櫃買市場強勢格局是否延續。

基本面方面，法人指出，總體經濟環境上，美國通膨壓力持續降溫，油價雖短線反彈，但整體仍維持下行趨勢，市場普遍預期聯準會（Fed）9月將升息1碼。

值得注意的是，7月營運進入傳統旺季，電子族群可留意網通、IC設計及記憶體，傳產則以航運、電機機械及鋼鐵族群表現較受期待。籌碼面則呈現外資偏空、內資偏多，整體對大盤看法偏中性。

此外，另有法人認為，台股短線延續跌深反彈格局，波段則進入40,000點至48,200點的大型區間整理。隨著第2季財報陸續公布及MSCI季度調整將登場，操作上可聚焦7月營收亮眼、法人買超、第2季財報優於預期，以及受惠MSCI季度調整題材的個股。