全民權證／華邦電 兩檔風光

華邦電（2344）受惠利基型DRAM、SLC市場供不應求，加上雲端服務供應商（CSP）大客戶對於NOR Flash備貨積極，排擠產能供應，帶動產品報價走揚，法人看好，下半年營運可望更上一層樓。

隨台廠DDR4產品議價能力持續提升及供需緊俏態勢未見緩解，法人指出，華邦電客戶需支付預付款，以確保產能供應，近期陸續與伺服器客戶簽訂長約，設置的地板價接近第3季合約價水準。法人表示，目前NOR Flash單價與獲利較其他記憶體產品低，隨各廠轉至毛利率較佳產品，使NOR Flash交期延長，推升報價自第2季起上揚，扮演華邦電另一成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日180天以上的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

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