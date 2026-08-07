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全民權證／00635U 選逾120天
期元大S&P黃金（00635U）昨（6）日跳空上漲2.88%或1.24元，受惠美伊戰事協議重啟、原油價格回落，壓抑美國升息預期，根據FedWatch顯示市場預測9月升息一碼機率，自7月底的63.4%下滑至昨日的54.8%，美元指數同步自7月28日的逾101下跌至99.7水準。
展望後市，法人認為，在全球不確定性仍高的環境下，黃金作為資產配置工具的價值依然受到市場重視，包括美國銀行與瑞銀等投行均認為這並非長期空頭的開始，全球央行持續增持黃金的結構性買盤依然穩固，長線多頭格局並未改變。
權證券商建議，看好期元大S&P黃金後市股價表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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