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全民權證／研華 挑價內外15%
研華（2395）受惠半導體設備、AI資料中心與邊緣AI形成三大成長動能。法人預估研華2026、2027年每股純益（EPS）分別為20.24元、22.58元，維持「增加持股」評等。
法人分析，AI資料中心方面，研華聚焦伺服器以外的電力、散熱、能源管理、人機介面、現場設備管理等應用，並透過OEM與系統整合商導入相關專案。邊緣AI業務持續成長，2026年全年目標維持30%。此外，機器人營收以AMR、自動化機械手臂及協作型機器人為主，人形機器人也進入驗證階段。
權證發行商建議，看好研華後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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