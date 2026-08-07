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鴻海、光寶科 四檔權證有戲
台股昨（6）日追價動能縮減，終止日K連四紅，盤面題材股良性輪動，鴻海（2317）、光寶科（2301）等逆勢收高，近期獲得外資買盤挹注，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。
法人指出，鴻海7月營收9,465.1億元，月增15.1%、年增54.1%，改寫歷年單月新高，優於市場預期，雲端網路與電腦終端相關營收月增逾15%，主要受惠人工智慧（AI）及筆電拉貨動能強勁。
展望第3季，法人對於鴻海營運展望持續抱持正面看法，預估營收可望季增高個位數百分比，2026年雲端營收扮演主要成長動能，全年AI伺服器機櫃出貨將較2025年翻倍增長。
法人表示，鴻海第3季開始出貨CPO產品，以Spectrum為主，預估下半年出貨量約一萬台，2027年上半年出貨量則進一步攀升達2026年下半年的三至四倍，帶動CPO營收成長並推升整體利潤率。
光寶科第2季毛利率及獲利優於預期，主因存貨跌價損失迴轉、高階機種出貨遞延效應，導致產品組合轉佳，法人預估，第3季新一代GPU 18.3KW產品開始出貨，加上ASIC新平台8.5kW陸續貢獻，營收可望季增15%至20%，毛利率隨漲價及產品組合改善有所提升，獲利同步水漲船高。
隨兩家新增美系雲端服務供應商（CSP）客戶將在今、明年陸續交貨，光寶科積極搶占市場商機，法人看好，獲利體質結構性改善，下半年更進一步成長無虞，且策略性備料並將逐步將漲價轉嫁客戶，有利維持毛利率穩定。
權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。
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