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奇鋐、雙鴻 權證瞄準長天期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI伺服器液冷需求持續升溫，帶動散熱族群營運看俏。事實上，隨著輝達（NVIDIA）相關平台及ASIC伺服器液冷方案等陸續放量，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）下半年營收與獲利可期，將挹注獲利動能。

法人分析，隨著AI晶片功耗持續攀升，水冷散熱技術也加速升級，水冷板、分流管及機櫃級散熱設備等產品規格持續演進。奇鋐因AWS Trainium 3氣冷產品自5月底至6月才開始逐步放量出貨，相關營收貢獻主要反映於下半年，因此第2季營收略受影響。

不過，受惠於水冷產品良率持續改善，第2季整體水冷模組良率已提升至90%以上，有助降低製造成本、優化產品組合，預期第2季毛利率可望接近原先預估的30.5%。奇鋐第3季隨著AI伺服器平台持續升級，VR200相關水冷產品將陸續出貨，可望延續營收成長動能。

雙鴻多項水冷專案將同步進入放量階段，除NVIDIA Vera Rubin平台相關水冷解決方案外，ASIC伺服器客戶也將陸續導入液冷架構，帶動整體水冷需求持續升溫。

此外，CDU及DIMM Cold Plate等高附加價值零組件預計於下半年開始貢獻營收，有助優化產品組合並提升獲利能力，預期下半年營收與獲利可望延續成長動能。

權證發行商建議，看好奇鋐、雙鴻等後市具操作空間的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數100天以上的權證介入。

雙鴻 奇鋐 營收

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