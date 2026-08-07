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期貨商論壇／全新期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

輝達NVIDIA）宣告共同封裝光學（CPO）技術正式邁入量產，與供應鏈合作開發的交換器已交付核心客戶，預估今年下半年將大量導入全球AI工廠。其中，全球前三大磊晶廠全新（2455）成為法人資金鎖定重估評價的領頭羊，可留意全新個股期貨伺機操作。

輝達強調，未來光通訊最具爆發力的商機在於機櫃垂直擴充（Scale-up），所需頻寬效能高達水平擴充的10倍以上。隨AI算力推升機櫃功耗，傳統銅纜面臨傳輸瓶頸，光互連成解決方案，驅動上游關鍵材料磷化銦（InP）需求倍數成長。

先前因中國收緊出口以及全球基板吃緊，磷化銦嚴重缺貨，大廠Lumentum一度警告缺口更甚記憶體，使得台廠滿手訂單卻出貨受阻。所幸中國5月底核准新一批基板出口，加上台廠引入日德替代料源，料源瓶頸顯著緩解。全新已經順利取得全球最大供應商AXT之磷化銦基板，6月營收衝上3.26億元。隨基板到貨順暢，法人預期第3季營收將迎來跳升，光電子出貨動能強勁。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

輝達 NVIDIA 磊晶

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