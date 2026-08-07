台指期 短線震盪格局

股期雙市昨（6）日走勢同步走弱，現貨指數跌214點，收44,396點；台指期則跌257點至44,280點，逆價差達116.7點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

台積電（2330）昨日走弱，拖累台指期開低震盪，盤中一度重挫近700點。不過，指數回測月線後跌勢收斂，終場下跌257點，以十字紅K作收，低檔仍有買盤承接。技術面來看，台指期再度失守季線，短線仍於月線與季線之間震盪整理。在未重新站穩季線之前，盤勢仍以區間震盪格局看待，後續須持續觀察權值股表現及季線攻防。

盤面上，雖受大盤壓制，但高價股表現極為亮眼。伺服器滑軌大廠川湖（2059）展現強勁攻勢躍上萬元大關；散熱指標雙鴻（3324）強勢亮燈漲停重回千元關卡、奇鋐（3017）也同步大漲。族群方面，光通訊的智邦（2345）、聯鈞（3450）、聯亞（3081），及載板的南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）亦獲資金點火，記憶體族群則以旺宏（2337）強攻漲停最為搶眼。

籌碼面部分，三大法人買超45.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,305口至2,618口，其中外資淨空單增加2,184口至89,383口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,884口至2,644口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點；8月F1買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在42,000點。全月分未平倉量put/call ratio值由1.12下降至1.1。VIX指數上升0.71至36.07。外資台指期買權淨金額-0.57億元；賣權淨金額-0.08億元。