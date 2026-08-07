期貨商論壇／黃金期 反彈續強

美元走弱、美債殖利率回落，加上市場降低對聯準會進一步升息的押注，帶動資金重新回流貴金屬市場。紐約黃金期貨6日大漲，12月期金收在每英兩4,305美元，漲幅約3.7%。

期貨法人分析，金價重新站上4,300美元後，短線結構已轉為反彈續強，若回測4,300美元守穩，買盤可望續看4,350至4,400美元，若迅速跌回4,300美元下方，盤勢容易回到事件前震盪區。需求面則仍有分歧，第2季黃金ETF淨流出約45公噸，同期央行淨買進約289公噸，金融資金追價意願仍受利率牽動，官方配置需求則持續提供中長期支撐。

後續市場將聚焦7日公布的美國7月非農就業報告，以及12日的消費者物價指數與13日的生產者物價指數。若非農就業疲弱、通膨同步降溫，黃金多方有望延續；反之，若就業與物價數據重新升溫，聯準會升息預期回升，金價短線可能出現獲利了結壓力。

投資人可用黃金期貨（TGF）參與黃金行情，以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口22,000元，一個跳動為新台幣5元，門檻較低。（台新期貨提供）

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