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日盤上漲逾千點後受美股電子盤左右 台指期夜盤在盤下伺機反攻

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台指期夜盤5日開盤時，受美股電子盤漲勢收斂影響，以44,580點、上漲43點開出後，受科技股的那斯達克電子盤由紅翻黑拖累，指數快速翻黑，最低來到44,131點、下跌406點；雖隨美伊針對荷莫茲海峽通航話題再次針鋒相對，但在市場預期中東緊張有望降溫中，美股電子盤再次反彈，台指期夜盤跌勢也收斂，截至晚間約21點，指數約在44,387點、下跌150點。

5日美股電子盤焦點，在於伊朗和阿曼就荷莫茲海峽航行正在協商階段，而美國總統川普表示，海峽將很快開放，否則伊朗將遭猛烈打擊中，晚間伊朗方面指出，與阿曼的談判僅涉及船舶通行協調，荷莫茲海峽不會立即開放，而在國際油價走勢上，WTI、布蘭特原油在晚間20點30分過後，在上漲0.5~1.2%間，加上美國7月ADP（小非農）就業人數增加4.4萬人，不如預期的增加6.8萬人，道瓊電子盤上漲逾200點，那斯達克電子盤則在SpaceX公布第2季財報後，電子盤下跌逾10%中，幸有輝達（NVIDIA）、亞馬遜等巨頭撐盤，指數由黑翻紅，維持小紅格局，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,393元、下跌6元附近遊走，電子期下跌0.30%，半導體期下跌1.38%，中型100期貨指數下跌0.53%。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股價量齊揚，一舉收復月線與季線，尤其外資買超903億元，創下歷史單日買超金額第三大，帶動成交量持續放大，目前已連續兩日達月均量水準，為本波反彈注入動能；不過，目前月線扣抵值仍處於7月上旬的高位，短期內月線仍將微幅下彎，無法形成助漲效應，而且上檔已逐漸逼近前波轉折高點45,323點，因此目前盤勢不易見到連續性大漲，短線傾向在月線至45,323點間箱型震盪，並以空間換取時間的方式持續消化7月下跌過程中所留下的套牢賣壓，靜待月線扣抵值移往低位，而後若能帶量突破45,323點，技術面則可宣告正式扭轉由歷史高點48,218點下跌以來的波段修正走勢。

夜盤 台指期 荷莫茲海峽 美股 道瓊 那斯達克

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