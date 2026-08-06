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全民權證／緯創 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

緯創（3231）持續於美國德州、台灣竹北與高雄、越南、墨西哥等地進行擴廠與基礎投資，預計未來一兩年資本支出持續增加，後市可期。

法人預估，緯創第3季營收季增20%，受惠於緯穎Trainium 3出貨放量，以及緯創GB300與VR運算板出貨攀升。展望第4季，營收成長動能將來自VR新客戶、CPU機櫃（每月約500至1,000櫃），以及緯穎生產的MI455與VR機櫃出貨。在營收持續擴張、營業利益率改善帶動下，預估2026年每股純益（EPS）可達17.65元，年增101%。

權證發行商建議，看好緯創後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數120天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

緯創 緯穎 營收

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