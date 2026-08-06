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全民權證／貿聯 兩檔閃金光
貿聯-KY（3665）受惠全球AI伺服器與高效能運算（HPC）需求強勁，營運表現亮眼。隨AI基礎設施由單一伺服器加速朝「機架層級」（Rack-level）演進，帶動高壓直流（HVDC）配電、GB300電源線及800G高階線束出貨動能大幅提升。法人表示，隨著高毛利AI產品比重攀升，公司毛利率與獲利同步改寫新高，產業擴張趨勢明確。
在基本面利多加持下，貿聯-KY近期股價展現強勢反彈格局，吸引法人與市場資金回補。法人評估，貿聯-KY具備全球多據點製造彈性與系統整合能力，長期成長具備底氣。
權證發行商建議，看好貿聯-KY後市的投資人，可善用認購權證進行財務槓桿布局，選擇價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證參與行情。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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