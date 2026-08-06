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全民權證／南亞 挑價內外10%
南亞（1303）6月稅後純益228.1億元，年增762.6%，每股純益（EPS）2.88元，第2季自結歸屬母公司淨利267.5億元，EPS 3.37元，創單季歷史新高。
由於ABF載板、銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品供需缺口再擴大，南亞積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，有顯著成效，隨廠商將擴產資源湧入中高階材料的態勢，導致中低階材料供不應求，市場預期南亞電子材料漲價將延續。此外，子公司南電因AI需求旺盛，ABF及BT載板漲價的效應延續，加上南亞科貢獻，市場估南亞今、明年EPS為12元、16.9元，分別年增2,009%、41%。
權證券商建議，看好南亞後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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