全民權證／南亞 挑價內外10%

台股權證市場雖仍受中東緊張情勢等國際局勢，與聯準會利率政策等不確定因素影響，但投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強化產品結構設計，發行更接近投資人需求，且聚焦提升流動性與熱門標的選擇，吸引市場青睞。

2026-08-06 00:22