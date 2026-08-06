加權正2 ETF 權證四檔火熱

台股強勢反彈，帶動槓桿型ETF表現亮眼。群益臺灣加權正2（00685L）與國泰臺灣加權正2（00663L）受惠指數漲勢，近來同步走強，成交量也明顯放大，成為積極型投資人布局台股反彈行情的重要工具。不過，槓桿型ETF波動較高，適合短線操作，投資人仍須留意市場震盪風險。

法人分析，目前台股市場環境與2022年仍有明顯差異。2022年科技產業同時面臨高通膨、快速升息、企業去化庫存及終端需求降溫等多重壓力，屬典型景氣循環空頭；反觀目前，美國經濟仍維持擴張，AI相關企業資本支出與獲利展望仍具支撐，市場近期修正反映AI類股漲幅已大後的估值修正、資金重新配置及投資人風險偏好下降，而非科技產業全面出現供給過剩或庫存失衡。

展望後市，隨著AI、雲端運算、車用電子及先進通訊等需求持續擴張，半導體的重要性已從科技產業的核心零組件，逐步躍升為驅動全球創新與經濟成長的重要基礎設施。

另一方面，雲端資料中心擴建、5G及未來6G通訊發展、物聯網與邊緣運算需求持續增加，使高效能晶片的重要性日益提升，包括晶圓代工、IC設計、設備與材料等領域具備深厚技術實力，可望持續受惠。

權證發行商建議，看好00685L、00663L等後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。