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奇鋐、雙鴻 權證選逾三個月
隨高階AI晶片算力快速提升與功耗突破千瓦大關，資料中心傳統氣冷散熱已達物理極限，加速向液冷散熱的技術轉型。散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻（3324）受惠於水冷板（Cold Plate）、分流管（Manifold）及冷卻分配裝置（CDU）等核心元件出貨量強勁，成為市場資金回補焦點。
法人指出，隨著AI機架式伺服器架構推進，帶動整體散熱系統價值量較傳統氣冷呈現數倍成長。奇鋐憑藉從水冷板到系統整合的完整產能布局，顯著受惠於CSP與品牌伺服器大廠強勁訂單。
產能方面，奇鋐旗下越南與泰國產能逐步放大，水冷產品出貨比重顯著提升，進一步帶動毛利率與獲利能力表現優於預期，後市營運具想像空間。
雙鴻在液冷技術發展上也居於市場領先地位，旗下水冷板及CDU量產進度順暢，並成功打入多家伺服器供應鏈。法人指出，隨著伺服器客戶交貨時程加速，雙鴻高毛利水冷產品線營收占比將持續擴大，挹注公司中長期營運動能大幅躍升。
在營運亮眼支持下，奇鋐、雙鴻近期股價表現相對抗震且具備反彈力道，吸引法人資金積極回補。法人評估，伺服器水冷滲透率於今明兩年將邁入爆發期，散熱族群營收與獲利可望再創高峰，中長期多頭格局依然穩健。
權證發行商建議，權證具備低門檻、高槓桿性質，題材發酵期間能有效放大收益，建議挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上的認購權證，貼近標的現貨漲跌波幅外，也能減緩時間價值衰減衝擊，靈活掌控多頭走勢行情。
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