台股權證市場雖仍受中東緊張情勢等國際局勢，與聯準會利率政策等不確定因素影響，但投資人對權證看多與看空的投資需求都高，永豐金證券將採取積極策略，強化產品結構設計，發行更接近投資人需求，且聚焦提升流動性與熱門標的選擇，吸引市場青睞。

以下是永豐金證券衍生商品部副總施淑芬專訪紀要。

問：永豐金證券權證部門在下半年努力的目標或方向？

答：永豐金證券下半年將持續朝提升權證發行廣度與發行市占率，除了增加優質標的的發行檔數，也會依據市場趨勢及投資人需求，提供更多元且具流動性的權證商品，協助投資人在不同市場環境中找到適合的投資工具。同時，也會持續精進造市品質與服務效率，提供更完善的交易環境，希望成為投資人布局台股的重要夥伴。

問：對於權證新手投資人，有何建議？

答：對於剛接觸權證的投資人，建議先充分了解權證的商品特性，包括槓桿效果、到期日及時間價值、價內外等，避免僅以價格高低作為投資依據。此外，權證具有以小搏大的特性，更需要做好資金管理，建議以閒置資金投資，控制單筆部位，並搭配停利停損紀律，保持風險意識，循序累積實戰經驗，才能更有效掌握權證投資機會。

問：對台灣權證市場下半年的看法？

答：整體而言，永豐金證券持續看好台灣權證市場下半年的發展。隨著台股成交量維持活絡，加上投資人對槓桿投資工具的接受度逐步提升，權證市場仍具成長空間。在投資主題方面，AI相關產業仍將是市場關注焦點，從半導體、伺服器到相關供應鏈皆有機會持續受惠。此外，也建議投資人留意政策、國際經濟及產業發展帶來的新契機，善用權證靈活配置投資策略，把握市場行情。