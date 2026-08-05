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台指期 反彈力道強勁

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（5）日開高收高，終場大漲1,250點、收44,611點，重新站上44,000點及季線大關；台指期也大漲1,170點、至44,514點，逆價差為97.6點。期貨商表示，台指期收復月線及季線，反彈力道強勁，以扣抵值來看，季線將持續向上走升，可望帶來支撐。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少1,641口至1,313口，其中外資淨空單減少659口至87,199口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,404口至760口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日8月買權最大OI落在55,000點，賣權最大OI落在34,000點，8月第一周周三結算的買權最大OI落在45,000點，賣權最大OI落在44,500點。

整體來看，大盤昨日在美股大漲與台積電（2330）回神的雙重加持下，順利拉出千點急漲行情，買盤追價意願顯著回溫。在國際市場情緒轉趨樂觀、晶圓代工與熱門題材股輪動順暢的背景下，盤面結構維持極強格局，後續可持續關注量能能否維持在兆元水準之上，以及熱門族群的漲勢續航力。

群益期貨（6024）表示，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為400餘口，買權賣權OI總量相當；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

整體來說，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守布局，整體籌碼面呈現保守。技術面上，台股昨日量價齊揚站回所有均線之上，目前將挑戰7月17日長黑高點位置，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，台指期在電子權值股領軍下，昨日跳空開高超過千點，一舉收復月線以及季線，終場以十字黑K棒作收。

目前指數反彈力道強勁，短線觀察能否站穩在季線之上，以扣抵值來看，季線將持續向上走升，可望帶來支撐。

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