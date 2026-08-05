期貨商論壇／台指期 偏多格局

富邦期貨分析師曹富凱表示，美股再度由AI題材領軍，市場風險偏好明顯升溫。Palantir公布財報優於預期，並上調全年財測，顯示企業與政府部門對AI軟體、資料分析及決策平台的需求持續擴張。

半導體族群同步轉強，市場持續聚焦AI伺服器、高效能運算與先進製程需求。台積電ADR表現亮眼，反映外資對AI晶片長期需求仍具信心，也有助於帶動台股電子權值股與供應鏈後續表現。從盤面結構來看，AI行情已逐步擴散至晶片、伺服器、散熱、電力設備及資料中心建設等領域，有利台股多頭維持輪動格局。此外，美伊談判出現進展，市場對中東供應風險的擔憂稍有緩解，加上荷莫茲海峽原油運輸可望逐步恢復，能源價格降溫有助舒緩通膨壓力，也降低企業成本與市場對利率維持高檔的疑慮，對全球股市評價形成正面支撐。不過，區域衝突仍未完全平息，後續仍須留意談判進度及能源供應變化。

AMD與SpaceX財報優於預期，但市場反應保守，主因投資人已提前反映利多，且資本支出持續增加，及AI投資回收期仍有疑慮。整體而言，台股短線可望延續偏多格局，使台指期同步走多，但個股表現將更重視實際獲利、訂單能見度及評價合理性，投資人宜聚焦具基本面支撐的AI與半導體供應鏈。（富邦期貨提供）

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