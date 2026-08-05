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期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理

近期匯市焦點轉向美日罕見聯手干預日圓，日本政府再度進場賣出外幣、買進日圓，美國財政部也同步加入行動，透過紐約聯準銀行賣出歐元、買進日圓，帶動美元兌日圓由先前一度逼近164快速回落，盤中最低來到155附近。

美國財政部長貝森特表態支持日本穩定日圓，若美元兌日圓後續再度快速走高，不排除美日再次聯手進場，日圓期貨短線因此具備政策支撐。

近期公布的美國6月職缺數降至735.9萬個，但聘僱人數回升，顯示美國勞動市場雖降溫，仍未出現明顯惡化。市場將關注7日公布的非農就業報告，若就業與服務業數據優於預期，可能重新推升市場對聯準會升息或維持高利率更久的預期，進而支撐美元，並使日圓回吐部分干預後的漲幅；反之，若數據顯示就業與服務業動能放緩，美元可能轉弱，美日干預對日圓的支撐效果則可望更加明顯。

美元指數是由歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎組成，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

匯率 避險 日圓

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