抗震兼顧息收 數檔多重資產基金配息率達10%

美國聯準會政策不確定性加劇，加上科技股走勢分化，以及地緣政治干擾，7月開始市場持續上沖下洗，在波動升高的環境下，兼顧收益與成長機會的多重資產基金開始受到投資人青睞，統計市場熱門多重資產型基金配息率，超過10%的有二檔，多以科技為主題，而近一年基金績效平均也超過四成。顯見在波動高漲環境下，透過科技股債、多元產業與區域配置，不僅能在震盪市場中掌握AI紅利，還兼顧降波動、股息收益等功能。

中國信託成長轉機多重資產基金近一年績效51.5%，年化配息率10.32%，表現在同類型資產中最為亮眼，該基金同時配置股票、科技公司的可轉債與投資等級債，主要配置包括：VanEck半導體ETF、美光、康寧、博通等公司。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇表示，下半年市場雜音眾多，特別是市場對聯準會主席對抗通膨的決心動搖，加上11月3日美國期中選舉在即，主席華許又撤除前瞻指引，使得市場聯準會政策動向變得更加模糊不清，波動明顯升溫。

不過，楊士醇表示，美國企業基本面仍具韌性，整體景氣並未出現明顯轉弱跡象。根據企業獲利預估，S&P 500企業整體第二季獲利年增率落在47.4%，顯示企業基本面具有韌性，以產業來看資訊科技及通訊仍為表現最強勁，獲利動能依舊來自AI的成長主軸。

另外，就業市場自去（2025）年下半年來維持橫盤走勢，失業率維持4.3%，勞動市場趨穩，通膨仍集中在油價相關項目，但並未惡化至全面擴散的程度，預期對實體經濟影響有限。展望今年美股企業獲利基本面佳，對市場維持中性偏多看法。

楊士醇認為，隨著AI應用開始外溢，資金輪動會比過去更加快速，劇烈波動成為投資人必須面對的新常態，雖然長線AI格局不變，但仍須注意漲多的個股面臨評價回調的風險，整體來說，第4季到明（2026）年為機會與風險並存，透過兼具股票成長動能與債券收益來源的多重資產基金，持續定期定額，為高波動市場中為相對穩健的策略之一。