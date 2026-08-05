聯詠利多 押寶長天期

驅動IC大廠聯詠（3034）受惠OLED面板滲透率持續攀升，加上邊緣AI裝置如AI PC與AI智慧型手機升級需求帶動，整體營運展望顯著回溫。法人看好高階產品線布局效益顯現，自7月中旬以來，外資已連續加碼17個交易日，股價也站回500元大關。

在產業後市方面，隨著全球消費性電子市場走出庫存調整陰霾，高階顯示技術成為成長主軸。聯詠憑藉在OLED驅動IC與系統單晶片（SoC）的技術優勢，持續擴大市占率。

新一代旗艦手機與高階筆電加速採用OLED，帶動單機晶片產值提升。此外，AI裝置對高畫質、高更新率及低功耗晶片的需求增加，也拉升了產品平均單價，加上車用面板驅動IC持續穩定出貨，為聯詠中長期營運注入強勁動能。

股價表現方面，在基本面利多與營收動能增強下，聯詠股價呈現震盪打底後向上攻堅的態勢。此外，聯詠歷年具備高配息率特性，優異的殖利率為股價提供強勁的下檔支撐，持續吸引法人與長期投資買盤進場布局。

法人表示，未來隨著聯詠的成熟業務（顯示驅動 IC）提供穩定的現金流，配合新培育的高階ASIC與邊緣AI視覺產品陸續定案與量產，長線營運規模與企業估值皆具備成長潛力。

權證發行商建議，看好聯詠後續表現的投資人，建議選擇剩餘天數在120天以上、價內外15％內的認購權證參與行情，操作時仍須留意現貨波動與時間價值折舊風險，並嚴格執行停損停利。