台股經歷上周大幅波動之後，國內外法人對作情勢更加明確。不過，外資在大盤指數跌破4萬點當天到指數重返43,000點期間，大幅買超股將是接下來盤面波動時，最有可能持續加碼標的，外資逆勢加碼股也將是後市多頭的先鋒族群，相關認購權證可伺機布局。

2026-08-05 00:26