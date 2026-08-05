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勤誠 鎖定逾90天
勤誠（8210）受惠ASIC客戶平台轉換逐漸完成，加上二線雲端服務供應商（CSP）客戶HGX機殼急單挹注，第2季營收優於預期，法人預期，產品組合優化，毛利率及獲利均具上修空間。
法人認為，AWS Trainium 3 PDS機櫃放量，扮演勤誠第3季主要動能，後續追加訂單更添增上檔空間，HGX、MGX平台需求持續優於預期，亦有助支撐AI機殼出貨維持高檔。
勤誠AI伺服器機構件業務進入快速成長階段，主要CSP客戶自研ASIC平台放量、高U數HGX與MGX GB／VR相關專案需求延續，加上Rack-level產品線逐步擴張，中長期動能正向。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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