全民權證／聯發科 二檔有戲

聯發科（2454）近日股價收復短期均線，隨著ASIC業務自2026年底開始貢獻，並帶動2027年營收大幅成長，法人將投資評等調升至「買進」，目標價上調至6,000元。

ASIC業務方面，法人預期，聯發科資料中心ASIC將於2026年第4季開始量產，全年營收貢獻將超過20億美元，2027年則可望進一步擴大至數十億美元，且將聯發科2026年、2027年營收預估分別上修至6,565億元、1.12兆元，年增10.2%、71.2%；每股純益（EPS）則上修至72.09元、157.37元，營運後市可期。

權證發行商建議，看好聯發科後市表現的投資人，可挑選相關認購權證布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過250天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

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