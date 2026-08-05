聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／聯發科 二檔有戲
聯發科（2454）近日股價收復短期均線，隨著ASIC業務自2026年底開始貢獻，並帶動2027年營收大幅成長，法人將投資評等調升至「買進」，目標價上調至6,000元。
ASIC業務方面，法人預期，聯發科資料中心ASIC將於2026年第4季開始量產，全年營收貢獻將超過20億美元，2027年則可望進一步擴大至數十億美元，且將聯發科2026年、2027年營收預估分別上修至6,565億元、1.12兆元，年增10.2%、71.2%；每股純益（EPS）則上修至72.09元、157.37元，營運後市可期。
權證發行商建議，看好聯發科後市表現的投資人，可挑選相關認購權證布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過250天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。