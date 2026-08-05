全民權證／健策 選價內外20%

健策（3653）受惠於全球AI伺服器需求強勁，加上晶片算力提升帶動解熱需求大增，公司旗下的均熱片與液冷散熱模組出貨動能充沛，整體產業後市動能看好。

隨著大廠加速導入次世代AI晶片，散熱技術加速由傳統風冷轉向水冷與高階均熱片。健策憑藉優異的機構件鍛造實力與客戶認證優勢，在伺服器Socket及均熱片市場維持高市占率，未來隨液冷新產能陸續開出，營運成長動能看旺。在業績與AI題材加持下，健策股價展現易漲抗跌韌性，昨（4）日股價更以帶量紅Ｋ棒收漲停。

權證發行商建議，看好健策後續走勢但欲控管資金成本的投資人，可關注發行券商推出的認購權證，並優先挑選價內外20％內、剩餘天數90天以上的權證介入。（台新證券提供）

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