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鈊象、華碩 權證四檔活跳跳

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受美聯準會（Fed）升息預期增溫及資金去槓桿影響，回測半年線後反彈，鈊象（3293）、華碩（2357）等外資逆勢買超股，具籌碼及指標意義，後市有機會領漲抗跌，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，鈊象第2季營收64.1億元，符合預期，主要受惠東南亞市場授權收入擴大，及TaDa Gaming在歐美市場布局發酵，帶動網路遊戲授權營收年增24%，自結單季稅前純益39.5億元，累計上半年每股稅前盈餘27.5元。

隨第3季進入暑假遊戲旺季，加上世足賽投注熱潮外溢至其他線上博弈項目，法人看好鈊象授權收入有機會進一步擴張，預估單季網路遊戲授權營收可望年增35%，推升整體營收成長逾20%，獲利同步水漲船高。

展望後市，法人認為，鈊象整體遊戲授權業務高毛利率及穩定營收表現，在東南亞市場穩步增長，並期待歐美各國以TaDa Gaming取得證照後逐步提升營收表現，布局全球市場，預期2026年營運優於去年，2027年營運展望持續樂觀。

華碩第2季營收略優於預期，拜人工智慧（AI）伺服器需求強勁及筆電進入下半年鋪貨小旺季。

法人評估，第3季傳產個人電腦旺季到來，有利筆電、主機板、伺服器出貨動能向上，營收可望季增中個位數百分比。

法人表示，華碩於台北國際電腦展上針對輝達RTX Spark推出新品，基於AI代理為未來趨勢，預期隨滲透率逐漸攀升及產品單價高，將添增後續獲利動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的鈊象、華碩相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

華碩 鈊象 槓桿

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